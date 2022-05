The Band, la vittoria va a Isoladellerose: chi sono i ragazzi che compongono il gruppo musicale

20 maggio 2022 a

La vittoria di The Band - il nuovo format andato in onda su Rai1 per la prima edizione - se l'aggiudica Isoladellerose (a cui va anche il premio Estra), al secondo posto Anxia Lytics. Al terzo posto le Cherry Bombs. Isoladellerose ha avuto come tutor Enrico Nigiotti e in finale il gruppo ha portato un pezzo scritto dall’ex Amici, un brano rievocativo che ricorda la memoria dei nonni. “Molti nonni sono morti da soli nell’era Covid”, ricorda a fine performance il tutor del gruppo competitore dopo l'esecuzione di Nonno Hollywood.

Ma come nasce la band Isoladellerose? Il nome scelto per un gruppo musicale che suona rock e pop, è curioso. Ha origine dalla storia della famosa micro nazione fondata su una chiatta, nel 1968, in acqua del territorio italiano. Il concetto è quello di libertà e di lotta per le proprie idee. Dunque da qui nasce il loro nome come band. In totale sono tre i componenti. Federico Proietti è il Frontman, cioè la voce, e chitarra. Andrea Zanobi invece è l’artista che suona il basso. Per finire con Iacopo Volpini, la batteria.

La finale Capovolgimento di fronte a The Band. Per quanto riguarda i voti dei giudici, Isoledellerose – che fino a pochi minuti prima era in vetta alla classifica – prende 20 punti. Seguono i Mons a 21, N’Ice Cream e Living Dolls a 22, Achtung Babies a 23, Cherry Bombs a 24, JF Band 25 e Anxia Lytics 26 punti. I punti si sommano poi a quelli precedenti e si va a creare la classifica finale. Il settimo posto è dei N’Ice Cream a 202. 214 punti invece per le Living Dolls. Al sesto posto con 220 punti gli Achtung Babies. Al quinto posto ci sono i Mons a 221. Con 222 punti esce di scena la JF band. Sul podio dunque gli Anxia Lytics, gli Isoladellerose e le Cherry Bombs.

