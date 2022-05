L'Eredità, Elia campione il 20 maggio 2022. Poi perde alla Ghigliottina

20 maggio 2022 a

Nuovo campione per il quiz-game L'Eredità in onda ogni giorno su Rai1 prima del telegiornale serale. Elia - 20 anni, milanese, studente di Fisica all'Università - vince la puntata di venerdì 20 maggio 2022 ma al gioco finale della Ghigliottina perde nonostante abbia dato prova, oltre che di simpatia, di avere davvero ottime conoscenze e conquistando cos' anche il conduttore Flavio Insinna.

Al triello si presentano il campione in carica Alberto, poi le new entry Alessandra ed Elia. Le risposte alle domande decisive (il gommage serve per esfoliare la pelle e Paperino venne lasciato con le parole "dovere, tempo, destino, tutto tende a separarci") lanciano il giovane Elia al gioco finale con un bottino di 210mila euro.

Alla Ghigliottina - dopo tre dimezzamenti - il neo campione gioca per un montepremi di 26.250 euro. La parole da legare sono animo, perdere, mare, tutta ed economica. Prova la soluzione vincente con forza, dopo aver pensato a birra, ma quella giusta era tranquillità. Però Elia potrà riprovarci domani.

