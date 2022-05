Tv, Enzo Bearzot raccontato da Federico Buffa su Sky: indimenticabile allenatore dell'Italia Mundial

20 maggio 2022 a

Di tempo ne è passato ma il ricordo degli eroi mundial è ancora vivo. Parecchio. A quarant’anni dal trionfo dell’Italia al Mundial di Spagna ’82, Sky dedica un nuovo racconto di Federico Buffa all’ex ct della Nazionale campione del mondo, Enzo Bearzot, il ’Vecio', protagonista di quell’indimenticabile successo. La produzione originale Sky Sport, in due episodi, è stata realizzata all’Archivio Storico dell’Ospedale Maggiore Policlinico, a Milano, città d’elezione di Bearzot, e in alcuni dei suoi luoghi: Aiello del Friuli (Joannis), Visco, Gradisca d’Isonzo, Gorizia, Milano, Torino e al Museo del Calcio di Coverciano. Il primo appuntamento andrà in onda oggi, venerdì 20 maggio alle 18.25 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW; venerdì prossimo 27 maggio, il secondo, dalle 19 sempre su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Entrambi gli episodi saranno visibili a luglio, in occasione del quarantennale della vittoria azzurra, anche su Sky Documentaries, e sono disponibili on demand su Sky Q alla sezione #SkyBuffaRacconta.

