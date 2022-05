Blind, chi è la fidanzata Greta Tigani: età, mestiere e quando si celebrerà il matrimonio

20 maggio 2022 a

Nella puntata di oggi de L'Isola dei Famosi - il reality in onda su Canale5 - spazio anche alle emozioni con protagonista Blind. Il cantante umbro - è originario di Ponte San Giovanni - riceverà una visita romantica: la fidanzata Greta pronta a sbarcare in Honduras per riabbracciarlo.

Ma chi è la fidanzata di Blind? Si chiama Greta Tigani e ha 22 anni ed è originaria di Perugia. Si tratta di una vera e propria compagna di vita avendo aiutato Blind non solo ad affermarsi nella musica, ma soprattutto a liberarsi dalle dipendenze e uscire dal tunnel della droga. È nella famiglia della ragazza infatti che il rapper ha trovato il sostegno per riprendere in mano la sua vita: "Greta mi ha accolto a casa sua", ha raccontato nel corso del reality. "Credo che nessuno avrebbe preso il ragazzo della figlia disastrato e prendersene cura, mi hanno accolto come un figlio e di questa cosa ne sono grato". Ora la giovane è pronta a volare in Honduras per fare una sorpresa al fidanzato e rivederlo. Greta nella vita fa la nail designer e lavora in un salone di bellezza a Milano. Ha un tatuaggio uguale a quello della mamma Marcella Rega, che cita la canzone di Alessandra Amoroso Forza e Coraggio: “Dividiamoci il coraggio che di forza avrai la mia”.

Greta e Blind - il cui vero nome all'anagrafe è Franco Popi Ruian - si conoscono dall’età di 5 anni, da quando frequentavano la scuola dell’infanzia. Sono cresciuti insieme e a 18 anni sono diventati una coppia a tutti gli effetti. “Dopo anni di sofferenza, paura, incertezze, debolezze e tanto coraggio tu sei stata tutto per me”, ha raccontato Blind. “Ci sei sempre stata quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più difficili della mia vita”. Come hanno annunciato anche all’Isola dei Famosi, i due ragazzi si sposeranno nel 2023, dopo una proposta di matrimonio arrivata due anni prima durante uno scherzo de Le Iene.

