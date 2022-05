L'isola dei famosi, stasera in tv 20 maggio su Canale5: le anticipazioni. Torna Vaporidis e rischia subito eliminazione

20 maggio 2022 a

Stasera in tv - 20 maggio 2022 - appuntamento del venerdì con L'Isola dei Famosi in diretta su Canale5 (ore 21.40). Si tratta della puntata numero 18 con in studio sempre dalla padrona di casa Ilary Blasi e animato dai commenti degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall'Honduras, nei panni dell'inviato, Alvin.

I naufraghi saranno chiamati a una scelta: pro o contro Guendalina Tavassi? Nel corso della serata si creeranno due schieramenti, uno a favore e l’altro contro la concorrente che fin qui si è sempre esposta e non ha mai taciuto i suoi giudizi a nessuno, neanche al fratello Edoardo. Le due fazioni si sfideranno poi per la più preziosa ricompensa sull’Isola: la dispensa di cibo. Spazio poi alle emozioni: una sorpresa romantica è stata pensata per Blind, con la tanto amata fidanzata Greta pronta a sbarcare in Honduras per riabbracciarlo. Previsto, ancora, il momento più importante, quello dell'eliminazione: uno tra Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis dovrà abbandonare la Palapa. A deciderlo il voto dei telespettatori, Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. L’Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda lunedì 23 maggio.

Continuano gli infortuni all’Isola dei Famosi 2022. Nelle ultime settimane parecchi naufraghi si sono fatti male, rischiando di dover abbandonare il programma. Rientrata Guendalina Tavassi qualche giorno fa dopo un periodo in infermeria per accertamenti, sono in tre i naufraghi che hanno avuto problemi e che non si sono ancora rimessi del tutto. Nick Luciani, Nicolas Vaporidis (dovrebbe tornare oggi) e Roger Balduino hanno subito infortuni nelle ultime settimane e, stando a quanto mostrato nel corso del daytime dell’Isola andato in onda recentemente.

