Propaganda Live, Lady Blackbird star del jazz fra gli ospiti di stasera in tv 20 maggio su La7

Arriva un nuovo appuntamento con Propaganda Live. Va in onda stasera, venerdì 20 maggio, in prima serata su La7. La trasmissione ospita Lady Blackbird, nuova stella del jazz mondiale della quale si sta parlando molto in questi giorni. Interviene in studio Francesca Mannocchi, anche autrice di un nuovo reportage dal fronte.

Diego Bianchi, secondo le anticipazioni, propone un servizio che mostra Renzi e Salvini prepararsi per la campagna elettorale. In ogni caso Propaganda Live riserverà molto spazio al conflitto bellico tra Ucraina e Russia. Il nuovo reportage di Francesca Mannocchi mostrerà, a quanto si apprende, i dintorni di Kharkiv, con testimonianze riguardanti gli abusi dei russi; al contempo ci verranno mostrate le evacuazioni dei civili, intrappolati in quei luoghi, da parte di generosi volontari ucraini. In un altro servizio, Diego Bianchi - come annunciato - è andato a pedinare Renzi e Salvini che, in vista delle elezioni amministrative, cominciano a scaldare i motori della campagna elettorale.

Prevista anche la Social Top Ten, con le notizie principali e più curiose della settimana. C'è comunque molta attesa questa sera per l’ospite musicale di Zoro che come detto è Lady Blackbird: nome d'arte di Marley Munroe, viene da Los Angeles e nel 2021 è uscito il suo album "Black Acid Soul”. Ospiti fissi dello show: Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Marco Damilano, Memo Remigi, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi e Makkox. Come sempre ci sarà da divertirsi. Appuntamento alle 21.15 su La7.

