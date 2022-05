Don Matteo 13, ascolti tv 19 maggio: la fiction girata a Spoleto sfiora i 6 milioni di telespettatori. Dietro il vuoto

20 maggio 2022 a

Un successo strepitoso. Vince l'Umbria, segnatamente vince Spoleto dove la fiction è ambientata perché Don Matteo 13 ha fatto registrare anche ieri giovedì 19 maggio, ascolti monstre.

’Don Matteo 13’ su Rai1 ha così vinto il prime time con 5.816.000 telespettatori e uno share del 31,7%. Dietro c'è il vuoto. Secondo gradino del podio per Canale 5 con film ’Il corriere - The mule' che è stato visto da 1.840.000 telespettatori (share dell’11,04%). Terzo posto per Italia1 con il film La fredda luce del giorno visto da 1.165.000 telespettatori (share del 6,12%).

Rete 4 con Dritto e Rovescio ha totalizzato 1.021.000 telespettatori e uno share del 7,5% mentre su Rai3 ’Ezio Bosso. Le cose che restano ha ottenuto 773.000 telespettatori e uno share del 4,1%. Su Rai 2 il film Tutte lo vogliono ha interessato 732.000 telespettatori (share del 3,8%) mentre su La7 PiazzaPulita ha toccato i 730.000 telespettatori (share del 5,4%). Chiudono gli ascolti del prime time Nove con ’Only Fun - Comico Show’, seguito da 404.000 telespettatori pari a uno share del 2,2% e Tv8 con ’Antonino Chef Academy’, visto 288.000 telespettatori, share 1.6%.

Nell’access prime time ’I Soliti ignoti il ritorno' ha ottenuto 4.898.000 telespettatori e uno share del 24,9% mentre su Canale 5 Striscia la notizia ha interessato 3.297.000 telespettatori (share del 16,69%). Nella fascia preserale, invece, ’L’Eredità’ su Rai1 è stata vista da ’L’Eredità 3.500.000 telespettatori pari a uno share del 26% mentre su Canale 5 ’Avanti un altro!’ è stato seguito da 2.749.000 telespettatori (share del 21,36%).

