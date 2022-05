Matia Bazar, chi è Luna Dragonieri: la nuova cantante "è la più vicina alla Ruggiero". Tutte le voci del gruppo, la carriera e Sanremo. Ora il nuovo singolo

20 maggio 2022 a

Ultimo appuntamento della settimana con Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Condotta da Serena Bortone, nella puntata odierna - 20 maggio - numerosi ospiti si susseguiranno in studio per rispondere alle domande della presentatrice. Tra questi, anche i Matia Bazar, che di recente hanno pubblicato un nuovo singolo con una nuova cantante, Luna.

Luna Dragonieri, infatti, è la nuova solista del gruppo. Barese, classe 1990, è stata scelta nel 2018 per prendere il posto di Silvia Mezzanotte. Di recente è uscito il nuovo singolo dei Matia Bazar, "Non finisce qui": il testo, scritto da Giancarlo Golzi, è stato ritrovato da Fabio Perversi (tastierista della band da oltre 25 anni) e musicato da Piero Cassano. Il gruppo è stato ricostruito proprio da Perversi con Piercarlo (Lallo) Tanzi a batteria e voce, Silvio Melloni a basso, tastiere e voce, Gino Zandonà a chitarra e voce e Luna Dragonieri, appunto, voce solista. "Luna l’ho scoperta a un concorso nel 2013 - ha detto Perversi a Leggo - Da allora ho conservato il suo numero di telefono. Lei è straordinaria ed è anche l’unica delle nostre cantanti che riesce a eseguire i pezzi nelle tonalità della Ruggiero". "È durissima - confessa Luna - Cerco ogni giorno di essere all’altezza, mettendo la mia personalità al servizio di canzoni che ho sempre amato. Per dire, Cavallo bianco è il brano che, ascoltato a 6 anni, mi ha fatto venire voglia di fare la cantante. Ma amo anche C’è tutto un mondo intorno ed Elettroshock”.

La formazione originaria della band era composta da Antonella Ruggiero (voce), Carlo Marrale (chitarra, voce), Aldo Stellita (basso), Pierangelo Cassano (tastiere, voce) e Giancarlo Golzi (batteria). Negli anni si sono susseguiti cantanti e musicisti: nel dettaglio, dopo la storica voce della Ruggiero, le soliste sono state Laura Valente, Silvia Mezzanotte, Roberta Faccani, di nuovo la Mezzanotte e, infine, Luna Dragonieri. Il gruppo ha vinto due volte il Festival di Sanremo, nel 1978 e nel 2002, con ...e dirsi ciao e Messaggio d'amore.

