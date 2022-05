Ed Sheeran, "un'altra bellissima bambina". Annuncio social con foto: padre per la seconda volta

20 maggio 2022 a

Le notizie liete arrivano via social. Anche per i vip. A volte soprattutto. E' il miglior modo per comunicare qualcosa al mondo, figuriamoci una nascita. Come successo a Ed Sheeran, che è diventato papà per la seconda volta. Ad annunciare il lieto evento è l'artista stesso attraverso un post che nel giro di qualche minuto ha fatto registrare un numero spopositato di like e commenti. "Vogliamo farvi sapere che abbiamo avuto un'altra bellissima bambina. Siamo entrambi innamorati di lei e siamo al settimo cielo per essere diventati in 4", sono le parole che si leggono nel messaggio accompagnato da una foto di una copertina su cui sono adagiati due minuscoli calzini bianchi: una immagine che qui proponiamo dall'account personale di Ed Sheeran.

Ed Sheeran è un artista molto legato all'Umbria. E' un grande amante dell'Italia e ci trascorre tanto tempo nella casa che ha acquistato proprio nella nostra regione, a Paciano, con vista sul Lago Trasimeno. Si tratta di “un gioiello” di circa venti camere, con annessi terreni e vigneti ("sarebbe bello far crescere i figli in Italia" ha svelato in una intervista).

Ed Sheeran, l'amica d'infanzia diventata moglie e l'amore per l'Umbria

A gennaio 2018 il cantante ha annunciato a sorpresa di essersi fidanzato ufficialmente con l’amica d’infanzia Cherry Seaborn, a cui avrebbe dedicato il brano Perfect. Si sono sposati in gran segreto, quindi è nata Lyra Antarctica. Ora un'altra bambina e la voglia di portarl apresto in Italia, con l'estate ormai alle porte, sarà sicuramente grande. Per ora il benvenuto dei tanti fan attraverso il canale social dove l'artista oggi ha dato il bell'annuncio.

