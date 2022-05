Che tempo che fa, Richard Gere ospite in esclusiva di Fazio domenica 22 maggio su Rai3

19 maggio 2022 a

Il pubblico italiano può goderselo in una intervista, non solo al cinema o nei film che poi vengono dati sul piccolo schermo. Il divo di Hollywood e filantropo Richard Gere sarà infatti ospite in esclusiva nella penultima puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 22 maggio su Rai 3 alle ore 20. Fondatore della Gere Foundation, che lo scorso anno ha celebrato il 30° anniversario, e Presidente del CdA della non-profit International Campaign for Tibet, lo scorso aprile ha dato supporto a una campagna per la raccolta fondi per la crisi in Ucraina.

Da oltre quarant’anni Gere sostiene attivamente diverse campagne a favore della tutela dei diritti umani, della lotta all’AIDS e della difesa del popolo e della cultura tibetana.

Nella sua lunga e straordinaria carriera Richard Gere ha collezionato un David di Donatello come Miglior attore straniero per I giorni del cielo (1979), un Nastro d’Argento per Il console onorario (1984) e un Golden Globe per Chicago (2003), oltre a una nomination agli Emmy per il film tv Guerra al virus (1994). Quest’anno ricorrono il quarantesimo anniversario dell’uscita del celebre film Ufficiale e gentiluomo e il ventesimo dell’arrivo nelle sale di Chicago.

Frattanto proprio ieri, dopo l’annuncio del regista e sceneggiatore John Landis, il Magna Graecia Film Festival ha annunciato proprio la presenza dell’attore Richard Gere alla sua 19a edizione che si tiene a Catanzaro dal 30 luglio al 6 agosto 2022.

Gere, uno degli attori di ieri e di oggi più famosi e amati di Hollywood, sarà premiato al festival - ideato e diretto da Gianvito Casadonte - come lo stesso Landis, con la Colonna d’Oro alla Carriera, premio come di consueto realizzato da Michele Affidato.

Gere sarà protagonista di una masterclass con il pubblico e saranno proiettati in suo onone Ufficiale e Gentiluomo e Pretty Woman. Un omaggio che vuole anche festeggiare proprio i 40 anni di Ufficiale e Gentiluomo, diretto da Taylor Hackford, in cui Gere interpreta uno dei ruoli più iconici e di successo della sua prolifica carriera.

