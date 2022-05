Sandra Milo, il rapporto con Federico Fellini e le sue relazioni: ha 89 anni

19 maggio 2022 a

Sandra Milo sarà grande protagonista del nuovo reality in onda da oggi - giovedì 19 maggio 2022 - su Sky Uno dal titolo Quelle brave ragazze. Un forma che riguarda anche altre due donne dello spettacolo italiano come Mara Maionchi e Orietta Berti, tutte amatissime dal pubblico italiano. Faranno un viaggio insieme - lungo sei puntate - iniziando in Spagna.

Quelle brave ragazze, Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti protagoniste del nuovo reality di Sky Uno

Ma chi è Sandra Milo? All'anagrafe Salvatrice Elena Greco, Sandra Milo è nata a Tunisi e oggi ha 89 anni. Protagonista al cinema negli anni Sessanta, ha preso parte a film come Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e, soprattutto, 8½, premiato con l'Oscar. Musa di Federico Fellini, in un recente passato si è pure lasciata andare ai dettagli sull'amore di certo non platonico, con il grande regista: "Il sesso con Fellini era sublime. Lo facevamo per ore sulla moquette verde o su un piumino, ma sempre in terra. Lui odiava il letto" ha svelato in una vecchia intervista. Adesso, Sandra Milo è fidanzata con l’imprenditore Alessandro Rotaro, 51 anni.

In passato, per quanto riguarda la sua vita privata si è sposata per la prima volta a soli 15 anni, con il marchese Cesare Rodighiero. I due si sono separati dopo appena 21 giorni dal matrimonio e hanno ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota. Sandra Milo ha poi sposato il produttore greco Moris Ergas, da cui è nata Deborah. La Milo si è poi unita a Ottavio De Lollis e da questa unione sono nati Ciro e Azzurra. Nel 1990 si è sposata con Jorge Ordonez, anche se, come ha dichiarato lei stessa, quella relazione non è mai stata vera. Infine, quindi, l'amore per Alessandro Rotaro.

