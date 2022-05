La fredda luce del giorno, film ambientato a Madrid stasera in tv 19 maggio su Italia 1

19 maggio 2022 a

Un film d'azione, un mistero da risolvere e tanti colpi di scena, Quelli che garantisce la programmazione di stasera, giovedì 19 maggio, in prima serata su Italia 1, con "La fredda luce del giorno", film del 2012 diretto da Mabrouk El Mechri e interpretato da Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver.

La trama parla di Will, giovane affarista di Wall Street, che parte con la famiglia per una vacanza in Spagna. Di ritorno da un’escursione, scopre che alcuni uomini hanno rapito la madre, il fratello e la fidanzata con lo scopo di recuperare una misteriosa valigetta. Per salvare i propri cari l'uomo rimane coinvolto, suo malgrado, in una cospirazione governativa, che lo porterà a scoprire alcuni scheletri nell’armadio nella vita del padre.

Si tratta di un film ambientato a Madrid e nelle regioni costiere spagnole, il film è stato girato interamente in quelle zone.

La pellicola è arrivata per la prima volta nelle sale italiane il 18 Maggio 2012.

Per rendere credibile al massimo lo smarrimento del personaggio di Will, il regista Mabrouk El Mechri ha chiesto a Henry Cavill di non imparare lo spagnolo e di non esplorare prima i luoghi delle riprese.

Ecco il cast completo: Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Rafi Gavron, Caroline Goodall, Jim Piddock, Óscar Jaenada, Shira Scott, Joseph Mawle, Roschdy Zem, Verónica Echegui.

Nel dettaglio Will Shaw arriva in Spagna per trascorrere una settimana di vacanza insieme alla famiglia ma, a causa delle difficoltà che sta attraversando sul lavoro e del rapporto teso che ha con il rigoroso padre Martin, non riesce a godersi a pieno il clima di spensieratezza. La situazione peggiora poi quando la famiglia viene sequestrata da un gruppo di persone che scopre essere agenti dei servizi segreti intenzionati a recuperare una misteriosa valigetta. Tutto il suo mondo va in frantumi: tra sospetti e verità celate, l'unica persona di cui può fidarsi è Lucia, una sorellastra che non sapeva di avere ma che sembra determinata quanto lui nel ritrovare la valigetta e liberare la famiglia.

