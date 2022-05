Stasera in tv 19 maggio Canale 5: The Mule, storia vera di un corriere della droga che non ti aspetti

19 maggio 2022 a

Un film molto atteso, un autentico capolavoro, quello in onda stasera giovedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5: “The Mule”. E' del 2018 ed è diretto e interpretato da Clint Eastwood. Il film è basato su una storia vera scritta da Sam Dolnick del New York Times.

Un anziano orticoltore, disperato per la propria situazione finanziaria, accetta di lavorare come corriere di droga per un cartello messicano. Le sue operazioni gli portano soldi facili, ma attirano l'attenzione di un agente della DEA. Nel cast Clint Eastwood, Bradley Cooper, Michael Peña, Andy Garcia e Alison Eastwood.

Eastwood interpreta Earl Stone, un uomo di 80 anni solo e al verde che sta affrontando il pignoramento della sua impresa quando gli viene offerto un lavoro per il quale deve solo guidare.

Sembra semplice ma, a sua insaputa, Earl è stato appena ingaggiato come corriere della droga da un cartello messicano. Lavora bene, tanto bene che il suo carico aumenta esponenzialmente e per questo motivo gli viene assegnato un assistente. Ma non si tratta dell'unico a tenere d'occhio Earl; il nuovo misterioso "mulo" della droga ha anche attirato l'attenzione dell'efficiente agente della narcotici Colin Bates, interpretato dal premio Oscar Bradley Cooper. Un giallo che tiene incollati al teleschermo, un film ricco di colpi di scena.

