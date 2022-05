Don Matteo 13, riecco Flavio Insinna e Gigi Marzullo nell'episodio stasera in tv 19 maggio su Rai1

19 maggio 2022 a

Stasera in tv - giovedì 19 maggio 2022 - su Rai1, è attesa l’ottava puntata della fiction Don Matteo 13. Questa sera ci sarà un gradito ritorno per gli affezionati della serie tv, infatti, si aggiungerà nuovamente al cast Flavio Insinna. Il suo Colonnello Anceschi si ritroverà ancora a Spoleto per fare la conoscenza del fidanzato di Valentina. E avrà una bella sorpresa quando vedrà di chi si tratta. Ovviamente non mancherà un caso su cui Don Massimo dovrà indagare. E tutto questo dopo la delusione social per il bacio tra Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e l’uomo che nessuno di noi si aspettava…

L’ottavo episodio di Don Matteo 13, dal titolo Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?, vede coinvolta Caterina, la madre di Federico, in un caso di omicidio. La donna pare essere la principale sospettata, perché la vittima si ricollega in qualche modo a un episodio del suo passato. Una tragedia che l’aveva segnata. Caterina prova in tutti i modi a ribadire la sua innocenza, ma pare tutto inutile. Al punto che pure Federico non crede più alle parole della madre. Sarà l’aiuto e l’interesse di Don Massimo a cambiare la sorte di Caterina. Il prete non si lascia corrompere dai giudizi altrui e decide di approfondire il passato della donna. Nel frattempo torna a Spoleto il Colonnello Anceschi. La decisione è dettata dal desiderio di rivedere Valentina, la figlia, e conoscere il nuovo fidanzato. La sorpresa, non troppo felice, sarà quella di trovarsi davanti proprio Marco.

Infine c’è Natalina alle prese con una notizia inaspettata e gioiosa. Sarà intervista dal conduttore televisivo Gigi Marzullo che giungerà in canonica proprio per intervistarla di persona.

