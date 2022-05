Chiara Nasti e Mattia Zaccagni affittano l'Olimpico per annunciare il sesso del figlio, è polemica. Lei: "Disprezzate perché non potete avere lo stesso, noi originali" | Video

19 maggio 2022 a

Ieri sera, mercoledì 18 maggio, i lampioni dello stadio Olimpico di Roma erano accesi e splendevano come non mai. Nessuna partita di Roma e Lazio, nessun incontro di rugby, nessun concerto. Sul prato dell'impianto sportivo c'erano sia un calciatore biancoceleste, Mattia Zaccagni, che un pallone, ma la motivazione è stata ben diversa dalla classica partita. Il numero 20 della Lazio, infatti, ha affittato lo stadio assieme alla compagna Chiara Nasti, vecchia fiamma del romanista Zaniolo, per annunciare il sesso del loro primo figlio. Zaccagni ha calciato il rigore sotto la Curva Nord, e quando la palla ha gonfiato la rete sono stati sparati in aria dei coriandoli azzurri, sinonimo che il bebè dell'ala sinistra laziale e della famosa influencer sarà un maschietto.

Alla "cerimonia" hanno partecipato amici e parenti della coppia. C'erano, tra gli altri, Luis Alberto e la compagna Patricia; Ciro Immobile e la moglie Jessica; la figlia di Sinisa Mihajlovic, Viktorija; lo speaker della Lazio Riccardo Celletti; il calciatore Gennaro Tutino e il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Insomma, una bella serata, se non che sui social si è subito scatenata l'ira degli haters per lo "spettacolo" messo in scena da Zaccagni e Nasti.

Così, le parole della bella influencer non si sono fatte attendere. "'Che cafonata', 'imbarazzante' - sono alcuni dei commenti rivolti ai due - La verità è che non avete mai visto una cosa simile. Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare. Perché noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, sempre. Continuate così. E grazie a tutti. Davvero non trovo le parole per ringraziarvi", ha scritto la Nasti in una sua Instagram Stories.

