Quelle brave ragazze, Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti stasera in tv 19 maggio su Sky Uno

Stasera in tv - giovedì 19 maggio 2022 - novità su Sky Uno (alle 21.25) inizia il reality Quelle brave ragazze con Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti. Le tre donne protagoniste dello spettacolo italiano, sono in partenza - per la prima volta in viaggio insieme - per una straordinaria vacanza on the road: lo show porterà in giro per la Spagna queste tre amatissime star, coinvolgendole in alcune attività straordinarie e altre più quotidiane, tra tradizioni locali ed esperienze per loro fuori dal comune. Una vacanza davvero memorabile.

Questa vacanza sarà ripresa costantemente dalle telecamere che immortaleranno ogni momento dell'avventura, durante la quale saranno chiamate ad affrontare alcune prove - che le porteranno a conoscere abitudini, culture e posti lontani da loro - e si sposteranno sempre a bordo di un furgoncino molto speciale. Alla guida ci sarà un autista che sarà anche il loro tuttofare pronto, all'occorrenza, a soddisfare le loro necessità. Si chiama Alessandro Livi, 50% italico e 50% iberico. Sarà lui ad accompagnarle attraverso le varie missioni, ad aiutarle con la lingua spagnola, a fare loro da “bodyguard”. Giorno dopo giorno Alessandro farà breccia nei loro cuori e il rapporto con lui si farà sempre più forte, tanto da essere coinvolto nelle missioni e nella convivenza delle ragazze.

In ognuna delle tappe si sottoporranno ad alcune prove singolari e gli verrà chiesto di compiere delle missioni che ogni volta dovranno essere immortalate con un selfie: dalla spesa nel mercato per una cena speciale all’incontro con un bizzarro supereroe, dalla conoscenza con una confraternita religiosa a un’esibizione di caliente flamenco, dalla rievocazione di una scena in piena atmosfera Spaghetti Western a un’esperienza olistica. Fino al volo a bordo di una mongolfiera. Le puntate registrate sono sei.

