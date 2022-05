Morgana Beckham, chi è la drag queen: il vero nome è Francesco Maggi. La carriera da attore, tra teatro, cinema e Ferzan Ozpetek

19 maggio 2022 a

Anche Francesco Maggi, in arte Morgana Beckham, sarà tra gli ospiti della puntata odierna - giovedì 19 maggio - di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone e in onda su Rai 1 dalle 14 alle 16.

Attore di cinema e teatro, Francesco Maggi è conosciuto anche con il nome di Morgana Beckham, la sua drag queen diventata famosa al Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli di Roma e che ha collaborato per i club più importanti della Capitale. "Il mio approccio alla recitazione è stato una predisposizione naturale - aveva raccontato a gay.it - Sono figlio della tv anni ’80, dei grandi varietà, delle sigle, della Carrà, la Parisi, il Bagaglino. Questi varietà sfarzosi. Oltre alle grandi dive di Broadway. Ho studiato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Pietro Sharoff, ho studiato per sette anni alla scuola di Franco Miseria, ma principalmente il mio obiettivo era quello di diventare un musical performer, e di specializzarmi anche in coreografia. Diciamo che volevo diventare una sorta di Bob Fosse". Tra gli spettacoli che lo hanno segnato c'è "Cats, a Londra, avevo 17 anni. Fu un periodo particolare, perché usciva Ray of Light di Madonna, che fu il mio coming out interno. Quello esterno è stato Light Years di Kylie Minogue. Ma è servito anche quello nel mio percorso. E infine Wicked, sempre a Londra, che ha segnato definitivamente la mia vita. Ho sempre ballato e cantato all’interno della mia stanza, che era il mio palco. Poi con lo studio".

Tra i vari lavori a cui ha preso parte ci sono La dea fortuna di Ferzan Ozpetek al cinema e, sempre dello stesso regista, la rappresentazione teatrale di Mine Vaganti. Nel primo lavoro ha indossato gli abiti di una drag, mentre in Mine Vaganti ha recitato quasi sempre in abiti maschili. "Mi trovo bene in tutti e due. Ora non farei distinzione. Non ti nascondo che dopo questo spettacolo voglio riprendere a studiare - aveva confessato - Perché non si finisce mai. Voglio continuare a recitare da Francesco, in borghese, perché è bellissimo".

