Dritto e rovescio, stasera in tv 19 maggio Del Debbio intervista Tajani. Le anticipazioni

Nuovo appuntamento con l'approfondimento dell'attualità. Va in onda stasera, giovedì 19 maggio, in prima serata su Rete 4, Dritto e rovescio. Secondo le anticipazioni fornite da Mediaset, Paolo Del Debbio intervista Antonio Tajani.

La minaccia russa incombe sull'Europa: focus a Dritto e rovescio

Con il vicepresidente di Forza Italia si affronterà il tema legato al conflitto in Ucraina: da che cosa può fare l’Italia in termini pratici per giungere il prima possibile a un trattato di pace a come aiutare i cittadini piegati dalla crisi economica.

Nel corso della serata, si dibatterà sulla volontà di Finlandia e Svezia di aderire alla Nato, con il conseguente irrigidimento della Russia. Infine, un focus sulla propaganda russa contro l’Italia e sulle polemiche attorno al discusso reality russo contro gli omosessuali.

Dritto e rovescio su Rete, anticipazioni e ospiti del programma di Del Debbio

Porprio questa mattina, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, parlando all’evento "Pnrr: priorità e futuro dell’Italia" promosso da Aepi e Adnkronos, ha affermato che "si potrà utilizzare una parte dei soldi del Pnrr per sostenere la nostra autonomia energetica. Questo è un passo in avanti importante perché dobbiamo assolutamente arrivare a una autosufficienza, ma questo deve essere fatto prima di tagliare la fornitura di gas dalla Russia. Perché oggi come oggi l’Italia, come la Germania, non è in grado di sostenere una totale autonomia dal gas russo."

Video su questo argomento Gas russo, Tajani: "Impossibile embargo totale in tempi rapidi"

