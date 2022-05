Ezio Bosso, stasera 19 maggio in tv su Rai 3 "le cose che restano". Nel docufilm anche Salvatores e Fresu

19 maggio 2022 a

Il titolo, un titolo che dice tutto: "Ezio Bosso. Le cose che restano". Lo vedremo stasera in tv su Rai 3. Si tratta del racconto di una grande storia umana. La carriera di Bosso è stata quanto di più atipico si possa immaginare, sia per le vicende personali che per quelle professionali.

Bosso nel suo percorso artistico si è lanciato spesso in forme ibride di narrazione e musica e questo film, che parla di lui, ha un approccio analogamente poliedrico come poliedrica è stata la sua vita. "Ezio Bosso. Le cose che restano" con interviste a amici e collaboratori dell’artista come Gabriele Salvatores, Enzo Decaro, Paolo Fresu e Silvio Orlando va in onda stasera 19 maggio alle 21.20 su Rai 3.

Bosso: Castaldo, 'scompare grande artista e uomo coraggioso'

Nel film il racconto è affidato allo stesso Bosso, attraverso un lavoro minuzioso di ricerca tra le tante interviste audio e video che ha rilasciato nel tempo. Il ritmo scorre fluido e spontaneo, proprio perché il docufilm è privo del classico narratore frontale: è il maestro stesso a svelarsi agli spettatori, a farci entrare nel suo mondo e nel suo immaginario, come in un diario. La narrazione è stratificata e crea un dialogo fra le varie età dell’artista in un continuo rimando fra immagine e sonoro. Nel ricco materiale d’archivio utilizzato vi è anche il brano inedito "The things that remain".

Il docufilm è stato scritto e diretto da Giorgio Verdelli ed è stato presentato in anteprima nella sezione Fuori Concorso della settantottesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

