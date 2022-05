Sex tape Italia, “Chiara e Daniel fantasia sotto le lenzuola”: coppia hot del primo episodio Discovery+. Le altre due si lasciano | Spoiler

19 maggio 2022 a

Storie, emozioni, condivisioni in Sex tape Italia, il programma in onda su Discovery+. C’era molta attesa sulla piattaforma a pagamento per vedere il primo episodio dell’esperimento sociale per ritrovare il sesso di coppia oltre all’amore. Subito tre coppie alla prova con tanto di video viste assieme, anche nei momenti più piccanti. Alla fine il risultato, dopo aver sentito l’esperta, la sessuologa Valeria Randone è positivo per una di loro: quella formata da Chiara e Daniel. “La coppia ha imparato ad ascoltarsi di più e ora sotto le lenzuola c’è spazio per le fantasie di entrambi”, è la sentenza finale. Feeling ritrovato.

Diverso il discorso per le altre due coppie di questo primo episodio del format all’esordio nella sua versione italiana. Maki e Federica ad esempio, “hanno riflettuto bene sulla loro storia a distanza e hanno deciso di prendere strade diverse”. Si sono lasciati Fabiola e Marco che “hanno capito che alcune montagne sono davvero troppo alte per essere scalate insieme”, così la trasmissione ha rivelato certe differenze insormontabili, una spinta verso l’addio di coppia.

Per la cronaca, Sex tape Italia prevede che le telecamere vengano tenute in casa delle coppie per una settimana. Coppie che vengono riprese nel quotidiano e i video posi commentati assieme all'esperta. “Avete perso la casa, il cuore e anche la stanza da letto: come è stato per voi? Imbarazzante, emozionante?”, chiede l’esperta Valeria Randone ai sei concorrenti e poi mostra i video alle tre coppie riunite in salotto, clip anche dei momenti più intimi (con commenti, sguardi anche imbarazzati in studio). E c’è subito chi non supera l’esperimento sociale, come avvenuto in questa puntata di esordio. Adesso sotto con la seconda puntata. In totale, sono state annunciate dodici coppie in questa edizione di Sex tape Italia sulla piattaforma a pagamento Discovery+ .

