L'Eredità, oggi 18 maggio Elena è la nuova campionessa. Alla ghigliottina sbaglia regione

18 maggio 2022 a

a

a

Nuova puntata de L'Eredità e nuove emozioni su Rai 1 oggi, mercoledì 18 maggio. Il giorno dopo aver trionfato alla ghigliottina, infatti, il campione Marcello è stato eliminato.

L'Eredità, Marcello campione: vince 20mila euro alla Ghigliottina

Così al triello sono arrivati Alberto, Elena e Alessandra. Alberto ha fatto il primo passo verso la ghigliottina, prima centrando una domanda sul termine usato nel '900 per sorridere quando si scattava le foto. Poi ha dovuto rispondere a una domanda sulla tecnica letteraria con cui uno scrittore riproduce liberamente i pensieri di un personaggio. Sbagliando, ha dato la chance a Elena di centrare la ghigliottina, cosa riuscita grazie alla risposta data, ovvero flusso di coscienza.

L'Eredità, Marcello torna campione ma alla Ghigliottina la conclusione non è vincente

Così Elena si è laureata per la prima volta campionessa. Per provare a vincere 180mila euro ha dovuto legare le seguenti parole: temporale, carabinieri, ente, polare e presidente. Dopo una serie di dimezzamenti, ha giocato per 22.500 euro scrivendo consiglio. La parola corretta era però regione.

L'Eredità, Eleonora è la nuova campionessa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.