Stasera film in tv mercoledì 18 maggio, su Rai 4 il ciclo Weird Tales: The Domestics e Franklyn

Stasera in tv, mercoledì 18 maggio, per il ciclo cinematografico Weird Tales che è dedicato a racconti bizzarri e grotteschi che ridefiniscono i confini del genere fantastico, Rai 4 propone a partire dalle 21.20, in prima visione il film The Domestics, diretto da Mike P. Nelson e interpretato da Kate Bosworth e Tyler Hoechlin, il Superman della serie "Superman and Lois". Diamo uno sguardo alla trama. In un presente distopico, quel che rimane degli Stati Uniti dopo un attacco chimico autoinflitto, è nelle mani di bande armate di predoni che si sono impossessati del territorio, applicando la legge della violenza. I sopravvissuti che hanno deciso di sottrarsi a queste ostilità sono definiti Domestici, come la coppia sposata Mark e Nina, in viaggio alla ricerca di un rifugio sicuro verso Milwaukee. Un viaggio che li condurrà faccia a faccia con numerosi pericoli che metteranno a dura prova il loro istinto di sopravvivenza.

A seguire, l’appuntamento di seconda serata con il ciclo Weird Tales prosegue con il thriller fanta-visionario Franklyn, interpretato da Eva Green, Ryan Philippe e Sam Riley. In una Londra fuori da ogni coordinata temporale, si aggira Esser, un padre disperato per la scomparsa del proprio figlio, invece Milo si muove nei suoi ricordi alla ricerca del suo primo e purissimo amore, mentre Emilia è una studentessa d’arte bellissima e tormentata. Allo stesso tempo a Meanwhile City, il vigilante mascherato Preest scorrazza per la metropoli in cerca di vendetta. Quattro storie separate, ambientate in modi differenti, pronte a incontrarsi e scontrarsi per volere del destino.

Due film molto particolari che entrano di diritto nel ciclo cinematografico Weird Tales che viene proposto sulla quarta rete della Rai. Gli amanti del genere non rimarranno sicuramente delusi dalle due pellicole. Nello scontro degli ascolti televisivi, cinema particolare contro le trasmissioni delle principali reti nazionali.

