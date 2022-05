Red Canzian e l'amicizia con Franco Battiato: è stato chitarrista negli Osage Tribe. Stasera lo spettacolo per ricordare il maestro

18 maggio 2022 a

Ad un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 18 maggio 2021, anche Oggi è un altro giorno celebra nel suo appuntamento odierno Franco Battiato. Lo fa con numerosi ospiti, tra cui Red Canzian. L'ex musicista dei Pooh, infatti, è stato legato al maestro e stasera lo ricorderà in uno spettacolo al Teatro Antico di Taormina, in cui saranno presenti anche Angelo Privitera, Orietta Piazza, l’ensemble d’archi Nuovo Quartetto Italiano con Fabio Cinti e Carmen Consoli.

"Franco Battiato e io eravamo amici quando nessuno dei due poteva trarne vantaggi - ha detto Canzian all'Ansa nei giorni scorsi - Eravamo amici e basta, con la stessa voglia di fare ricerca per una musica diversa e con la consapevolezza che la strada scelta non sarebbe stata facile ma che era l'unica che volevamo. Poi la vita a volte decide per noi e ci premia, e così è arrivato il grande successo, prima a me con i Pooh e poco dopo a Franco con l'album 'La voce del padrone' e la cosa bella è che il successo non ha spento la nostra voglia di sognare e di credere nella possibilità di cambiare il mondo".

Un anno fa, il giorno della sua morte, Canzian aveva ricordato Battiato con una foto su Facebook: "Ho voluto pubblicare questa nostra foto da “ragazzi“, dopo un concerto degli Osage Tribe, un tuo progetto nel quale mi avevi fortemente voluto, ma la nostra amicizia era cominciata prima, a Londra, dove andammo a registrare il secondo singolo dei Capsicum Red che tu avevi scritto per noi. Grazie per la musica che hai scritto, cantato e “tradotto“ per arrivare in profondità, ad accendere tante anime stanche. Aiutami, amico mio, a non pensare che la musica è finita, anche se troppi amici se ne vanno, troppi”. Battiato e Canzina, infatti, avevano fatto parte degli Osage Tribe, un gruppo di rock progressivo fondato dal maestro nel 1971 assieme a Marco Zoccheddu, Bob Callero e Nunzio Favia. Un anno dopo, nel 1972, Battiato esce dal gruppo per dedicarsi alla carriera solista. Rimasti in tre, gli Osage cambiano direzione: alla fine del 1972, Zoccheddu e Callero lasciano il gruppo per trasferirsi nei Duello Madre, Nunzio Favia recluta così Piero Marchiani e Red Canzian, proveniente dai Capsicum Red, che dopo una breve permanenza si unisce ai Pooh ed il gruppo si scioglie.

