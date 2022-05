Chi l'ha visto? stasera mercoledì 18 maggio su Rai 3. Il caso Sonia Marra

18 maggio 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 18 maggio, su Rai 3 torna una delle trasmissioni più seguite della terza rete della televisione italiana: Chi l'ha visto? La puntata di questa sera torna a occuparsi di uno dei casi più misteriosi degli ultimi anni: la scomparsa a Perugia di Sonia Marra. Fedrica Sciarelli riproporrà le intercettazioni shock tra un prete e un seminarista: "L'hanno tritata, non la troveranno mai", dice uno dei due uomini.

Sonia Marra scomparve da Perugia il 16 novembre 2006 e non è stata mai ritrovata. Aveva 25 anni, era pugliese e viveva nel quartiere di Elce, vicino alla scuola di Teologia di Montemorcino dove lavorava. Durante la trasmissione di questa sera quello ovviamente non sarà l'unico caso che verrà affrontato. Continua l'inchiesta sulla scomparsa sempre più misteriosa di Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno. E poi si cercherà di capire chi è l'uomo trovato morto in Val di Fiemme.

Dopo aver decifrato il significato dei tatuaggi, la trasmissione cercherà, con l’aiuto dei telespettatori, di comprendere di più sui tanti oggetti trovati accanto al corpo. Come sempre non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Per i contatti con Chi l'ha visto. Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/. Twitter: @chilhavistorai3. Il sito: www.chilhavisto.rai.it. Telefono 06.8262. Posta elettronica: [email protected] WhatsApp: 345.313.1987.

