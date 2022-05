Jennifer Lopez, il patrimonio e la turbolenta vita privata: il rapporto con Ben Affleck

17 maggio 2022 a

Jennifer Lopez è attrice nella pellicola Le ragazze di Wall Street, uscita nel 2019, è ispirata alla storia vera di un gruppo di spogliarelliste. Le ragazze, belle e senza scrupoli, faranno di tutto pur di riuscire a sopravvivere alla crisi economica del 2008. Tra di loro c’è anche una sensualissima JLo, nei panni di Ramona Vega. Per questa interpretazione ha ricevuto le candidature come miglior attrice non protagonista al Golden Globe 2020 e al Chicago Film Critics Awards

Le ragazze di Wall Strett, il film è la la storia vera delle ballerine di lap dance diventate rapinatrici

Ma chi è Jennifer Lopez? Originaria del Portorico, è nata a New York e ha 52 anni. Cantante, ma anche attrice, ballerina, modella, imprenditrice e discografica, è tra le maggiori esponenti del pop latino commerciali, considerata anche la influente attrice ispanica d'America. Dal 1999 ha pubblicato dieci album tutti presenti nella classifica Billboard 200. Nel 2001 è stata la prima a recitare in un film (Prima o poi mi sposo) e a pubblicare un album (J. Lo) nel giro di una sola settimana portandoli entrambi al numero 1 delle classifiche musicali e cinematografiche. Nel 2013 le viene assegnata la stella numero 2500 sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles.Jennifer prese lezioni di canto e di danza sin dall'età di 5 anni e all'età di 18 anni lasciò la casa e si mantenne da sola, pagandosi le lezioni di canto e di ballo. Dopo aver frequentato il Baruch College per un semestre, divise il suo tempo tra un'occupazione in uno studio legale, scuole di danza e tra performance di ballo nei night club di Manhattan. Dopo mesi di audizioni, Jennifer fu selezionata come ballerina di riserva per Janet Jackson. Jennifer Lopez è una delle attrici più pagate a Hollywood e l'attrice latina più pagata nella storia di Hollywood, Occupava la nona posizione nella lista del magazine Forbes delle 20 donne di spettacolo più ricche.

La Lopez si sposa per la prima volta nel 1997 con il cameriere cubano Ojani Noa. Dopo il divorzio tra il 1999 e il 2001 ha una relazione con il rapper P. Diddy. Nel 2001 sposa il ballerino Cris Judd, da cui divorzia nel 2003. Ha avuto una turbolenta relazione con l'attore Ben Affleck, dal 2002 al 2004, anno in cui la coppia si sarebbe dovuta sposare; poco tempo prima delle previste nozze, la coppia ruppe, pur rimanendo in buoni rapporti. Dopo la rottura con l'attore, la Lopez inizia una relazione nel 2007 con il suo manager Irving Azoff, che si è poi conclusa un anno dopo, e, in seguito, si lega all'amico di lunga data Marc Anthony, con il quale si sposa. La coppia ha avuto due gemelli, Emme e Max La coppia si separa nel 2011 e divorzia ufficialmente nel 2014. Dal 2011 al 2016 ha avuto una relazione con il ballerino Casper Smart e dal 2016 al 2021 con l'ex sportivo Alexander Rodriguez. Recentemente ha ripreso a frequentare l'ex fidanzato Ben Affleck.

