L'Eredità, Marcello campione: vince 20mila euro alla Ghigliottina nella puntata del 17 maggio 2022

17 maggio 2022 a

a

a

Marcello si conferma campione nella puntata del 17 maggio 2022 del quiz-game L'Eredità, la trasmissione che ogni giorno sulla Rai precede il telegiornale serale. Ma soprattutto al quarto tentativo riesce a vincere, conquistando i 20mila euro in palio al gioco finale della Ghigliottina. Grande festa da parte di Flavio Insinna che celebra al meglio il vincitore. Marcello è un manutentore, ma attualmente si occupa di siti pubblici. Ha un gatto di nome Obama e una compagna di nome Ileana. E’ appassionato di giochi in scatola.

L'Eredità, Marcello torna campione ma alla Ghigliottina la conclusione non è vincente

Al triello si presentano il campione in carica Marcello, la new entry Elena e Alessandra. Le due risposte decisive (con il fitorisanamento si bonifica il suolo sfruttando le piante e il gorilla comunica a distanza la sua forza battendo forte i pugni sul petto) mandano proprio Marcello al gioco finale con un iniziale bottino di 80mila euro in gettoni d'oro.

L'Eredità, Eleonora è la nuova campionessa

Alla Ghigliottina il campione dopo due dimezzamenti gioca per 20mila euro e deve cercare di legare le parole mare, musica, privato, ruolo e sostegno. Marcello prova con insegnante ed è quella vincente.

Flavio Insinna, nel film A muso duro interpreta Antonio Maglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.