Isola dei Famosi, Ilary Blasi: che volo dallo sgabello. Trambusto in studio, "era dai tempi di Valeria Marini che non vedevamo cadere" | video

Ilary Blasi cade dalla sedia in diretta tv. Trambusto in studio fra imbarazzo e qualche apprensione ma tutto si risolve bene, con sorrisi per non dire risate. La conduttrice finisce per terra, gambe all'aria, si rialza e si riprende in maniera brillante: succede nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi, in onda ieri lunedì 16 maggio. Tacchi alti, abito elegante e sexy con spacchi vertiginosi, lady Totti conduce in maniera frizzante e a un certo punto scivola giù dalla sedia e in studio corrono a soccorrerla.

ilary cade dalla sedia #isola pic.twitter.com/2PTjjjrF98 — isola out of context (@oocisola) May 16, 2022

Ilary Blasi, in total white, giacca extra large tempestata di cristalli di Silvia Giacò, si è solo sbilanciata un po' troppo con i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria che l'hanno presa come lei (vedendola sorridente) in maniera sportiva: "Era dai tempi di Valeria Marini che non vedevamo cadere".

