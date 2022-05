DiMartedì stasera in tv martedì 17 maggio su La7: ospiti e anticipazioni

17 maggio 2022 a

Stasera in tv, martedì 17 maggio, su La7 appuntamento con il classico talk condotto da Giovanni Floris: DiMartedì. Inizio alle ore 21.15 per quello che è uno dei veri e propri cavalli di battaglia della rete, in onda ormai da diversi anni. Al centro dell'attenzione sempre i principali temi di attualità, dalla politica all'economia, dal costume alla cultura. Dopo due anni dedicati al Covid, a rubare la scena è stata la guerra. Da oltre due mesi si parla quasi esclusivamente dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e dei risvolti sul piano militare, umanitario ed economico che hanno finito per coinvolgere mezzo mondo.

Negli ultimi giorni il conflitto armato sembra in una fase di stallo. L'Ucraina continua a mantenere le proprie posizioni e a difendersi in tutti i modi possibili; la Russia, a sua volta, non molla la presa, anche se l'obiettivo principale, conquistare velocemente l'Ucraina ed essere salutata con entusiasmo dai suoi cittadini, è miseramente fallito. Ma a essere contrapposti, anche se non in maniera militare diretta, sono anche la Russia e l'Occidente. I Paesi dell'Ue, insieme al Regno Unito, al Canada e ovviamente agli Stati Uniti, stanno sostenendo in tutte le maniere la nazione guidata da Zelensky, nel timore che per la Russia l'invasione sia soltanto il primo passo di un eventuale allargamento territoriale e di influenza. Dall'altra parte Putin non vuole entrare nella storia come il leader che ha indebolito la sua nazione, magari facendole perdere anche l'appellativo di superpotenza. In questo caos totale, la Svezia e la Finlandia si apprestano a entrare nella Nato e intanto in Italia è sempre più intenso il dibattito tra chi sostiene che l'Ucraina vada aiutata, come sta facendo il governo, e chi invece non condivide questa linea politica.

Se ne parlerà durante la puntata di questa sera, come sempre condotta da Giovanni Floris e ricca di ospiti importanti e preparati nei rispettivi campi di interesse professionale e non solo.

