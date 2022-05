Le ragazze di Wall Strett, la storia vera delle ballerine di lap dance diventate rapinatrici: stasera in tv 17 maggio su Canale5

17 maggio 2022 a

Stasera in tv - martedì 17 maggio 2022 - su Canale5 va in onda il film Le ragazze di Wall Street (ore 21.40). Si tratta della storia vera di un gruppo di lap dance diventate rapinatrici. La pellicola è americana, è stata girata nel 2019, la regia è di Lorenzo Scafaria e nel cast c'è Jennifer Lopez. Con lei anche Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Cardi B e Julia Stiles.

Il film segue la formazione della banda a partire dall'ingresso nello strip club più quotato di Wall Street di Destiny, che presto diventa la protetta della "diva" Ramona. Destiny, una giovane e avvenente stripper, lavora in un club di New York, il Moves, per aiutare economicamente la nonna. Qui conosce Ramona, molto popolare e sensuale, e diventa la sua protetta. Insieme le due ragazze riscuotono molto successo con i loro clienti, perlopiù uomini d’affari di Wall Street. Ma, nel 2008, la crisi economica colpisce la Grande Mela e le cose iniziano a cambiare. Così le due ballerine iniziano ad avere pochi guadagni, nel frattempo Destiny rimane incinta della sua prima figlia, Lily. Non riuscendo a trovare un altro lavoro, Destiny torna a lavorare nel club che aveva lasciato durante la gravidanza, ma i soldi sono pochi e il locale è cambiato, Per guadagnare, infatti, le stripper sono obbligate ad avere rapporti sessuali con i clienti. Ma Ramona ha altri piani per loro: insieme ad altre due ragazze, Mercedes e Annabelle, infatti, mettono in atto un nuovo schema. Ramona adocchia gli uomini più ricchi in altri bar, li droga e li conduce al Moves, dove le ragazze rubano le carte di credito, i contanti e gli oggetti di valore.

Per il suo ruolo, Jennifer Lopez è stata candidata come Miglior Attrice Non Protagonista ai Golden Globe 2020 e ai Sag Awards 2020. Tutte le attrici/lapdancer hanno dovuto allenarsi molto duramente, imparando anche a ballare con tacchi vertiginosi. In particolare, Jennifer Lopez portava sempre con sé un palo smontabile, per allenarsi in tutti i momenti che aveva disponibili.

