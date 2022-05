Cartabianca, stasera martedì 17 maggio su Rai 3. Ospiti e anticipazioni

17 maggio 2022 a

Come tutti i martedì, anche stasera 17 maggio, Rai 3 dedica la prima serata a Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer. Inizio alle 21.20 per la puntata che ancora una volta metterà al centro della discussione il conflitto tra Russia e Ucraina che sembra sempre più complesso sia dal punto di vista militare che diplomatico. Nonostante le pressioni internazionali e le dure scelte economiche da parte dell'Occidente, Vladimir Putin non è affatto disposto a ritirare le sue truppe. L'Ucraina, d'altro canto, non sembra intenzionata a scendere a compromessi se prima i soldati russi non lasceranno il suo territorio. Intanto la Svezia e la Finlandia stanno entrando nella Nato, una scelta che non piace affatto alla Russia. Ogni giorno, dunque, la situazione sembra più complessa. Intanto continuano i combattimenti, si moltiplicano i militari e i civili che perdono la vita a causa del conflitto e tutto il mondo continua ad accusare gravi ripercussioni dal punto di vista economico. Di tutto questo si parlerà durante la puntata di Cartabianca. Come sempre Bianca Berlinguer avrà in studio e in collegamento autorevoli ospiti, esperti sia di strategia militare che di diplomazia. Come al solito verranno svelati sui social un paio d'ore prima della messa in onda.

