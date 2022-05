Fuori dal coro, stasera in tv 17 maggio su Rete4: storie di impunità giudiziaria e i risvolti del conflitto in Ucraina

17 maggio 2022 a

Stasera in tv - 17 maggio 2022 - consueto appuntamento del martedì su Rete4 con Fuori dal coro, il talk che si occupa di politica, economia e dei principali fatti di cronaca - con il conflitto in Ucraina in primo piano - condotto dal giornalista Mario Giordano. Il programma andrà in onda con una nuova puntata oggi alle ore 21.25. Stasera tra un aggiornamento e l’altro sulla situazione in Ucraina, si continuerà a parlare delle conseguenze economiche del conflitto in Ucraina. Vedremo poi un reportage sulla situazione nei pronto soccorso italiani e si parlerà anche di impunità giudiziaria.

Come da comunicato stampa: “le conseguenze della guerra sull’economia italiana saranno al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro…" In particolare, focus sulla tragica vicenda di Claudio Fiori, l’imprenditore che si è tolto la vita dopo aver annunciato di voler chiudere la propria azienda per via dell’aumento del costo delle materie prime. Inoltre, verrà analizzato il trend, in crescita del 20% in tutta Italia, che prevede la manomissione delle valvole del gas per evitare i rincari delle bollette.

Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato alla sanità, con un reportage esclusivo sulla situazione in cui si trovano i pronto soccorso in Italia. Luoghi in cui, a causa della carenza di personale medico, si è costretti a rivolgersi a cooperative. Infine, una pagina sarà dedicata alle storie di impunità giudiziaria e a tre casi di cronaca. Come il caso di Doina Matei che, nonostante la propria colpevolezza per l’assassinio di Vanessa Russo, non risarcirà la famiglia della vittima perché nullatenente;. L’assoluzione per infermità mentale di Alejandro Stephan Meran, il killer dei due poliziotti della questura di Trieste. E infine la vicenda di Stefano Fattorelli, che ha tentato di uccidere l’ex convivente…”.

