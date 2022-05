Don Matteo 13, stasera in tv 17 maggio su Rai1 il settimo episodio: anticipazioni e trama.

17 maggio 2022 a

Dopo la sosta per l'Eurovision Song Contest stasera in tv - martedì 17 maggio 2022 - torna l'appuntamento con Don Matteo 13 su Rai1 (dalle ore 21.30). Si tratta del primo dei due appuntamenti previsti in questa settimana. In totale gli episodi della storica fiction che ora è girata a Spoleto sono dieci, ne mancano all'appello quattro. Quindi per due settimane Don Matteo 13 andrà in onda sia il martedì che il giovedì.

Nello specifico, gli episodi 7 (“Le colpe degli altri”) ed 8 (“Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?”) saranno trasmessi rispettivamente martedì 17 e giovedì 19 maggio. Gli episodi 9 (“Il coraggio di credere”) e 10 (“Dimenticando Matteo”), invece, andranno in onda martedì 24 e giovedì 26 maggio. In questo modo, la serie si concluderà entro la fine del mese. Gli ultimi quattro episodi saranno anche molto significativi per quanto riguarda la nuova presenza della serie, quella di Raoul Bova, il cui don Massimo sta ancora cercando di guadagnare la fiducia da parte degli altri personaggi della serie. In particolare, il finale di stagione sarà - come si evince dal titolo - importante per capire il futuro della serie stessa e di don Massimo.

Nel mezzo, ovviamente, seguiremo l’evolversi della relazione tra Marco (Maurizio Lastrico) ed Anna (Maria Chiara Giannetta) e i numerosi equivoci in cui si ritrova Cecchini (Nino Frassica). Ma, evidentemente, la storyline più “seria” tocca al personaggio di Raoul Bova. La trama della settima puntata racconta proprio l’insofferenza degli abitanti di Spoleto nei confronti di Don Massimo, ma anche le vicende sentimentali di alcuni dei personaggi principali. Tra tutti, gli occhi sono puntati su Marco (Maurizio Lastrico). Il PM Nardi continua a frequentare Valentina Anceschi (Emma Valenti). La storia si è trasformato in qualcosa di serio e i due sono ormai usciti allo scoperto. Valentina ne approfitta per vivere questo amore alla luce del sole, provando a condividere con il fidanzato più esperienze possibili. Tra i due, però, vi è un’importante differenza d’età e, dopo l’idillio dei primi tempi, qualcosa inizia a scricchiolare. Nonostante ciò, Marco preferisce non dire nulla alla compagna e chiedere consiglio a una persona amica. Va, così, da Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta). Il capitano è ancora innamorata di Nardi e potrebbe sfruttare il momento di debolezza per ritrovare una certa intimità. Invece, decide di soffocare i suoi sentimenti ancora una volta, in nome dell’amicizia.

