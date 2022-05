Adolfo Celi, leggenda del cinema: una vita fra l'Italia e il Brasile, amori e successi. La morte nel 1986

17 maggio 2022 a

Un mito, una leggenda del cinema. Parliamo di Adolfo Celi, indimenticato. Attore, regista e sceneggiatore, di Celi si parlerà con toccanti e personali ricordi, nella puntata in onda oggi martedì 17 maggio di Oggi è un altro giorno su Raiuno salotto di Serena Bortone, con i figli Alexandra e Leonardo che sono stati annunciati in studio.

Nato a Messina nel luglio 1922, Adolfo Celi è stato un attore che incantato il panorama del cinema italiano. Il padre gli regala una cinepresa e Adolfo inizia a fare pratica, prima di diplomarsi all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma ed entrare con forza nel mondo del cinema. Nella seconda parte gli anni ’40 inizia a comparire nei primi film, con la svolta che arriva quando Aldo Fabrizi gli propone di partecipare a Emigrantes, film in Argentina che cambia la vita a Celi.

Celi si sposta in Brasile, dove resta per 15 anni, affermandosi come uno dei più grandi registi e attori del cinema brasiliano. Dopo aver raggiunto la notorietà con i film L’uomo di Rio e Agente 007 – Thunderball, Celi torna in Italia, dove si specializza soprattutto nel cinema western e nelle commedie.

Adolfo si è sposato tre volte: la prima con Tonia Cerrero dal 1951 al 1963, poi con Marilia Branco per circa un anno, dal 1964 al 1965 e infine con Veronica Lazar dal 1966 al 1986, anno della sua morte. Dal matrimonio con Veronica cono nati i suoi due figli: Alexandra e Leonardo.

Celi è morto nel febbraio 1986, a 63 anni. E' deceduto 40 anni dopo suo padre: il 19 febbraio 1986, mentre il padre era venuto a mancare il 19 febbraio 1946. La morte di Adolfo Celi è avvenuta a causa di un arresto cardiocircolatorio e il suo corpo è stato sepolto nel cimitero monumentale di Messina. Indimenticato in tanti, tantissimi film di successo.

