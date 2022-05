Chiara Tagliaferri, successo che parte dalla radio: attiva a sostegno delle donne

17 maggio 2022 a

Chiara Tagliaferri sarà in tv oggi martedì 17 maggio su Raiuno in Oggi è un altro giorno, trasmissione del pomeriggio condotta da Serena Bortone. Chiara è protagonista di tantissime trasmissioni radiofoniche e di podcast di successo. Una donna e una professionista ammirata e conosciuta e in parte tutta da scoprire e raccontare.

Tagliaferri è originaria di Piacenza e deve il suo successo alla radio, dove si afferma come autrice di trasmissioni radiofoniche di grandissimo successo per Radio 2. La sua esperienza la porta a occuparsi di spettacolo, cinema e musica e a collaborare con grandissimi artisti come Virginia Raffaele, Malika Ayane e Asia Argento. La sua attività a sostegno delle donne l’ha portata anche a occuparsi della realizzazione della prima edizione del Festival L’Eredità delle donne, svoltosi a Firenze nel settembre 2018 sotto la direzione artistica di Serena Dandini.

Chiara ha dato vita a Storielibere.fm, che si è affermata come la più importante piattaforma italiana dedicata alle narrazioni audio online. Su questa piattaforma ha dato origine, insieme a Michela Murgia, al podcast Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi, in cui vengono raccontate le storie di donne che hanno combattuto per cambiare il mondo e per la propria affermazione. Il podcast, riferisce il sito contra-ataque, ha avuto un "successo pazzesco", affermandosi come uno dei più ascoltati d’Italia, ed è diventato talmente virale che ne è stato tratto anche un libro, intitolato appunto Morgana, edito da Mondadori nel 2019 e firmato da Michela Murgia e Chiara Tagliaferri.

Ha firmato anche un altro podcast di successo, sempre per la piattaforma Storielibere.fm, realizzato insieme alla famosa scrittrice Melissa P. Il podcast di chiama Love stories. Oggi nel salotto di Bortone ce ne racconterà certo di più la brava Chiara, sia sulla sua vita professionale che privata e al centro sempre il suo impegno.

