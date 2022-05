Vasco Rossi, rivoluzione a Trento per il concertone. Ecco cosa succede in città

17 maggio 2022 a

a

a

Conto alla rovescia per la data zero del tour 2022 di Vasco Rossi. Venerdì salirà sul palco di Trento e tornerà ad esibirsi alive dopo l'interminabile stop causa Covid. L'attesa tra i fans è spasmodica, basta un giro sui social per comprendere quanto stia scalpitando il popolo del Kom. E ovviamente Trento è improvvisamente diventato il centro del rock. Oggi, martedì 17 maggio, i primi divieti di sosta con rimozione forzata, antipasto del piano straordinario della mobilità messo in campo dal Comune. Città blindata e strade off limits per l'arrivo dei 120mila che parteciperanno al concertone. E così da stamattina alle 8 di sabato divieto di sosta, fermata e rimozione in via San Vincenzo. Da domani stessa sorte per via di Madonna Bianca e via della Gottarda, mentre dalle 19 non si potrà parcheggiare in via di Ragazzi del 99 e via della Cooperazione.

Claudio Baglioni, le date del tour: compleanno con concerto al San Carlo di Napoli

Da giovedì alle 19 sosta vietata nei pressi dell'ex Italcementi, ex Zuffo, area sportiva Fersina, via Bartali, via Fersina, Monte Baldo, Sanseverino, Canestrini e stazione di Villazzano. Dalle 6 di venerdì fino alle 8 di sabato toccherà a viale Rovereto, lato nord, nel tratto compreso tra via dei Mille e piazza Vicenza. Dalle 17 via Petrarca lato est all'interno dell'area di parcheggio tra via Aconcio e Piazza Centa. Dalle 20 piazza Dante, via Dogana e parcheggi antistanti la stazione ferroviaria.

Kalush Orchestra, il frontman Oleh Psiuk: "Torniamo in Ucraina, pronti a combattere"

Anche la tangenziale subirà delle chiusure. Dalle 14 di giovedì fino alle 5 di venerdì 20 chiusura di via al Desert e della tangenziale dall'uscita 2 (via Marinai d'Italia) fino all'uscita 3 (rotatoria Ponte Ravina). Dalle 20.30 di giovedì fino alle 5 di venerdì 20 chiusura di via al Desert e della tangenziale dall'innesto di Acquaviva fino all'uscita 3 (ponte Ravina). Dalle 9 di venerdì fino alle 7 di sabato 21 chiusura di via al Desert e della tangenziale dall'innesto di Acquaviva fino all'uscita 3 (ponte Ravina). Percorso alternativo: il 19 e 20 il traffico da sud e da nord potrà utilizzare l'A22 (pedaggio gratuito da Rovereto nord a Trento nord) o la provinciale 90 Destra Adige. Per chi è diretto a sud sarà riattivato il casello A22 di Lung'Adige San Nicolò. Una vera e propria rivoluzione.

Luciano Ligabue: "Ho rischiato di morire due volte"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.