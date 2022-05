L'Eredità, Marcello torna campione nella puntata del 16 maggio 2022. Poi perde alla Ghigliottina

16 maggio 2022 a

Marcello torna ad essere campione de L'Eredità, il quiz-game di Rai1 in onda ogni giorno prima del telegiornale e condotto da Flavio Insinna. Il concorrente, da diverse puntate, in lotta per il successo non riesce però a conquistare il montepremi in palio alla Ghigliottina.

Al triello si presentano la campionessa in carica Elenora, Marcello che da diverse puntate partecipa al quiz-game, più la new entry Rachele. Marcello parte per primo a rispondere alle ultime e decisive due domande (La ruotona della fortunona faceva parte della trasmissione Indietro tutta e gli stalli rosa, parcheggi riservati alle donne in dolce attesa) e - con un pizzico di fortuna - riesce a presentarsi al gioco finale con un botti di 210mila euro.

Alla Ghigliottina il neo campione dopo due dimezzamenti gioca per 52.500 euro e deve "legare" le parole discorso, venire, pace, accordo e degna. Tenta di vincere con la parola fiducia ma quella vincente è - in realtà - conclusione. Ci potrà però riprovare domani.

