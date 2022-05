Luigi Strangis, ecco chi è il vincitore di Amici 21. La musica, il diabete e la storia con la ballerina

16 maggio 2022 a

E' Luigi Strangis, il vincitore dell'edizione 2022 di Amici, la numero 21. Chi è Luigi? E' nato a Lamezia Terme nel 2001 ed è stato grande protagonista del talent, dove si è messo in evidenza non solo per le sue capacità artistiche, ma anche per essersi avvicinato alla ballerina Carola Puddu, per poi chiarire che si trattava solo di amicizia. Ha all’attivo tre singoli: Vivo, Muro e Tondo. Grande appassionato di musica fin da quando era bambino, ha studiato chitarra e teoria musicale. La madre è calabrese, napoletano il padre. Ha frequentato il liceo musicale Tommaso Campanella di Lamezia Terme, ma non ha mai preso lezioni di canto. Sulla sua voce, dunque, secondo i coach del talent si può lavorare, considerata l'innata capacità del giovane.

Durante Amici 21, Luigi ha confessato di soffrire di diabete dal 2016: lo stress inoltre incide sulla sua malattia e per questo tende a lasciar andare le cose e a cercare di non prendersela. Ha firmato un contratto discografico con l’etichetta 21CO, casa fondata da Briga, Giordana Angi e Gabriele Costanzo (figlio di Maria de Filippi). Aveva iniziato la sua avventura ad Amici con 5 mila followers. Poco prima della finale erano invece quasi 300 mila, ora poco meno di 400mila. Tuttavia non ha mai condiviso foto o stories nel suo percorso e sono attualmente pochissime foto che lo ritraggono, per lo più diversi anni o mesi fa. Ieri ha pubblicato una storia in cui ringrazia tutti per il suo successo.

Prima della sua eliminazione la balleria Carola Puddu aveva confessato a Luigi Strangis i sentimenti che prova per lui. O almeno quelli che ha provato durante la sua esperienza nel corso del talenta di Maria De Filippi. Parole che hanno segnato un momento importante per la ragazza, ma come già detto i due sembrano essere legati soltanto da una forte amicizia.

