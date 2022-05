Fast and Furious, stasera in tv 16 maggio su Italia 1 sesto capitolo della saga: la trama

16 maggio 2022 a

L'appuntmento è per questa sera, lunedì 16 maggio in prima serata su Italia 1 quando andrà in onda il sesto capitolo della saga "Fast and Furious" con Vin Diesel e Paul Walker. Un appuntamento avvincente per gli amanti del genere. Uno sguardo alla trama. Da quando Dominic Toretto e Brian O’Conner hanno effettuato la rapina a Rio e rovinato l’impero di Hernan Reyes, un boss malavitoso ormai proprietario dell’intera città, i due hanno ottenuto 100 milioni di dollari e hanno nascosto le loro tracce scappando in diversi angoli del mondo.

Le loro vite sono però incomplete, in quanto, essendo reduci da un colossale furto, non hanno la possibilità di tornare a casa propria e, costretti a vivere in paesi senza estradizione, accettano la proposta che presenta loro l’agente Luke Hobbs, da tempo a caccia di un’organizzazione di piloti mercenari, inseguendoli in una dozzina di paesi. Il capo dell’organizzazione, Owen Shaw, viene aiutato da uno spietato braccio destro, che si rivela l’amore perduto che Dom credeva morto in un incidente, Letty.

L’unico modo per fermare il gruppo di criminali è affrontarlo sulla strada. Così Hobbs, recandosi da Dom, gli chiede di rimettere insieme la squadra organizzata a Rio e di recarsi a Londra, al fine di catturare i ricercati. Il compenso proposto sarà l’assoluzione da tutti i loro crimini, in modo che ciascuno di loro abbia la possibilità di ritornare a casa dai familiari.

