Claudio Baglioni, le date del tour: compleanno con concerto al San Carlo di Napoli

Sempre atteso dalle sue migliaia di fan di ogni età. Claudio Baglioni conquista generazioni di persone e questa sera al Teatro di San Carlo di Napoli arriverà ’Dodici note solo', il concerto più esclusivo che ha registrato il sold out in soli 6 minuti dalla messa in vendita dei biglietti.

Una vera e propria celebrazione per l’arte e per l’artista, che proprio oggi festeggia il suo 71esimo compleanno, e che torna in concerto al Teatro di San Carlo a distanza di 21 anni dall’ultima volta, avvenuta nel 2001 per il tour ’InCanto tra pianoforte e voce'. Il concerto di questa sera, inoltre, sarà trasmesso in diretta su Radio Italia. Dopo il Teatro di San Carlo di Napoli, il tour arriverà anche a Milano (Teatro Lirico - 22 maggio) e Varese (Teatro di Varese - 23 maggio).

Questo importante appuntamento è l’occasione perfetta per annunciare che il tour di enorme successo ’Dodici note solo' tornerà questo autunno con nuove date live a partire da ottobre. ’Dodici note solo bis’ vedrà nuovamente Baglioni, voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, sui palcoscenici dei teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.

Dal 3 giugno, inoltre, Baglioni sarà protagonista di ’Dodici Note - TUTTI SU!’, i concerti previsti alle Terme di Caracalla di Roma (dal 3 al 19 giugno), al Teatro Greco di Siracusa (15 e 16 luglio) e all’Arena di Verona (26 e 27 luglio). In ’Dodici Note - TUTTI SU!’ Baglioni dividerà il palco con 110 tra musicisti e coristi e 12 performer, per dar vita a una proposta musicale e spettacolare assolutamente inedita e innovativa. Concerti attesi, questi di Claudio Baglioni, di grande impatto per la gioia degli appassionati della sua musica.

