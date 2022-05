Marco Maccarini, chi è la moglie Olivia: carriera e vita privata dell'ex veejay

16 maggio 2022 a

Marco Maccarini è un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2022. L'ex veejay, popolarissimo in particolare negli anni Novanta, tra poche ore entra a far parte del reality in onda su Canale5 come naufrago.

Ma chi è Marco Maccarini? Il conduttore televisivo e radiofonico, è originario di Torino e ha 45 anni. Ha esordito nel suo primo programma MTV Sports con cui è andato in giro per l'Italia alla ricerca degli sport più bizzarri. In seguito con Giorgia Surina ha condotto Select, a cui sono seguite diverse esperienze televisive tra cui il Festivalbar, il Dopofestival di Sanremo e Perché Sanremo è Sanremo. Ha fatto parte anche del cast degli inviati de Le Iene (2007) e della giuria di qualità di Sanremo Giovani. Ha poi fatto parte di Amici di Maria De Filippi come professore di canto nel 2015, edizione che vinse Sergio Sylvestre e in cui partecipò Elodie.

Nella vita privata è sposato con Olivia Verona - ragazza al di fuori del mondo dello spettacolo e architetta di interni - ed è papà di due bambini (Theo e Mia). "Io e Marco ci siamo conosciuti a una festa che io stessa avevo organizzato. Lui poi stava per entrare nella sua nuova casa e alla fine ci sono andati insieme. Dopo un anno ero incinta” ha racconta Olivia. I due non sono sposati: "Io vorrei, lui no, non gli piace l’idea di firmare un contratto. Tanto, dice, le cose più importanti le abbiamo fatte" ha aggiunto. Maccarini sui social è seguito da oltre 70mila follower su Instagram. Ora il debutto in un reality.

