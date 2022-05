Pamela Petrarolo, chi è l'ex di Non è la Rai: la malattia di una delle sue tre figlie

16 maggio 2022 a

Pamela Petrarolo all'Isola dei Famosi 2022. La showgirl tra poche ora sarà una dei nuovi naufraghi del reality in onda su Canale5. Per lei si tratta della seconda partecipazione a un reality: fece infatti parte del cast de La Fattoria nel 2006.

Ma chi è Pamela Petrarolo? La showgirl ha 45 anni e ha iniziato a frequentare il mondo dello spettacolo e della televisione da giovanissima: nel 1991 infatti - appena quattordicenne - fece parte del cast di Non è la Rai, programma cult di Gianni Boncompagni in onda per quattro anni nel primo pomeriggio di Italia1. Poi sempre negli anni Novanta ha partecipato ad altre trasmissioni come Bulli & Pupe e Rock 'n' Roll e ha poi pubblicato tre album da cantante. Quindi una lunga assenza e ora il ritorno in tv.

Nella vita privata Pamela attualmente ha un compagno, Giovanni di dieci anni più piccolo di lei, a cui è legata da alcuni anni. Insieme hanno avuto, nel 2020, una bambina chiamata Futura. La showgirl ha altre due figlie Alice e Angelica, avute dal matrimonio con Gianluca Pea, ma quest'ultima ha una malformazione congenita alla testa di cui Pamela ha parlato diverse volte in tv: "Nessuno se n'era mai accorto. Poi il sesto senso materno mi ha fatto capire che c'era qualcosa che non andava e, da lì a poco, è stata operata d'urgenza. I medici mi hanno detto che è stato un miracolo, perché se non me ne fossi accorta avrebbe rischiato di morire nel sonno. Ora sta bene. Viene monitorata ogni sei, nove mesi, ma il pericolo è scampato".

