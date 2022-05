L'uomo della pioggia. Stasera lunedì 16 maggio su La7 il film drammatico con Matt Damon

16 maggio 2022 a

L'uomo della Pioggia è il grande film in programma stasera in tv, lunedì 16 maggio, su La7. Inizio alle 21.15 per la pellicola drammatica di Francis Ford Coppola con Matt Damon (nella foto), Danny DeVito, Claire Danes. Film americano del 1997, tratto da The Rainmaker, libro di John Grisham, sicuramente uno dei più belli del grande scrittore statunitense. La trama. Rudy Baylor è un giovane legale. Ogni giorno combatte le ingiustizie di una società che predilige i potenti. Per sbarcare il lunario e avanzare nel suo percorso professionale, accetta incarichi di ogni tipo, spesso complicati, trovandosi a difendere clienti non sempre raccomandabili, imbarcandosi in cause difficili e che spesso hanno il sapore della sconfitta ancor prima di presentarsi davanti ai giudici.

Viene assunto nello studio di Bruiser Stone e si imbarca in quella che diventerà la causa più importante della sua carriera: il caso di Dot Black. Una madre sola, con un figlio gravemente ammalato di leucemia, al quale l’assicurazione si rifiuta di pagare un risarcimento per le cure. Il coinvolgimento umano e professionale che si ritroverà a maneggiare lo spingerà ad abbandonare lo studio e a mettersi in proprio, assieme al collega Deck. Il rivale che deve sfidare non è facile da battere. La società assicurativa Great Benefit è tra le più potenti d’America. Baylor dedica tutto il suo tempo a cercare indizi e prove in grado di mettere in difficoltà il collega avversario, Leo F. Drummond, tra gli avvocati migliori del Paese. Intanto si innamora di Kelly Riker, donna vittima delle violenze del marito. L'avvocato riuscirà a ottenere giustizia?

Cast d'eccezione. Non solo Matt Damon che interpreta Rudy Baylor, ma anche anche Danny DeVito (Deck Shifflet), Claire Danes (Kelly Riker), Jon Voight (Leo F. Drummond), Mary Kay Place (Dot Black), Danny Glover (Tyrone Kipler), Teresa Wright (Colleen Birdsong), Virginia Madsen (Jackie Lemancyzk), Mickey Rourke (Bruiser Stone), Red West (Buddy Blake), Johnny Whitworth (Donny Ray Blake), Andrew Shue (Cliff Riker), Roy Scheider (Wilfred Keeley), Dean Stockwell (Harvey Hale), Adrian Roberts (Butch) e Sonny Shroyer (Delbert Birdsong). Per chi non l'ha mai visto è senza dubbio un film da non perdere. Clicca qui per il video.

