Stasera in tv, 16 maggio, su Canale5 c'è L'Isola dei Famosi: chi sono i quattro nuovi concorrenti

Stasera in tv - 16 maggio 2022 - torna il consueto appuntamento del lunedì con L'Isola dei Famosi su Canale5 (dalle ore 21.40). Iniziato lo scorso 21 marzo, il reality si svolge in Honduras e vede le avventure quotidiane dei naufraghi, alle prese ogni giorno con nuove sfide. Il programma finirà il prossimo 27 giugno, con la sfida finale tra i naufraghi che ancora saranno presenti sull’Isola.

Dopo l’eliminazione definitiva di Laura Maddaloni, sono quattro i concorrenti a rischio eliminazione. Si tratta di Blind, Lory Del Santo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. Guendalina Tavassi, Blind e Roger Balduino non sono stati gli unici a lasciare la spiaggia per accertamenti medici ma sia l’influencer che l’ex concorrente di X Factor sono scomparsi agli occhi delle telecamere, per essere visitati in infermeria. Come annunciato in diretta, stasera sbarcheranno in Honduras quattro nuovi concorrenti: una donna e tre uomini. Di chi si tratta? Pamela Petrarolo (ex ragazza di Non è la Rai) e Marco Maccarini (ex veejay), due vere e proprie icone della televisione degli anni ’90, e i Guapissimi Gennaro Auletto e Luca Daffrè.

E' probabile che sempre stasera si parli della punizione che il programma ha deciso di infliggere a due naufraghi, Nick e Lory. Il motivo? I due hanno utilizzato la zattera come riparo per il fuoco e questo non è certo possibile. Anche Roger, visto che è il leader, subirà la stessa sorte. Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni riceveranno una dolce sorpresa. Carmelina, figlia e sorella dei due naufraghi, si collegherà con loro dallo studio.

