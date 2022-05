Giulio Berruti, "Maria Elena Boschi gelosa": scena hot dell'attore nel "50 sfumature polacco"

16 maggio 2022 a

a

a

Fidanzati, anzi fidanzatissimi. La storia d'amore fra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti va avanti a gonfie vele. Adesso, rivela il sito Dagospia, c'è di mezzo una "prova" (per la loro storia) non da poco: la scena hot dell'attore fidanzato della deputata di Italia Viva, che sarebbe stata girata in una sorta di "50 sfumature di grigio" in versione polacca. La pellicola si intitolerebbe Dziewczyny z Dubaju e comprenderebbe scene, appunto, piccanti.

Maria Elena Boschi, il sogno: "Matrimonio e un figlio con Giulio Berruti"

"L'attore per mancanza di pose Giulio Berruti è reduce dall'esperienza in un film polacco a dir poco erotico - fa sapere il sito di Roberto D'Agostino - Berruti si è già concesso scene di nudo in passato ma gira voce che Maria Elena Boschi abbia seguito il progetto con molta attenzione mostrando segni di cedimento e parecchia gelosia. Sarà vero?".

La coppia Berruti-Boschi continua a farsi fotografare insieme smentendo qualsiasi problema di coppia. Si era anche parlato di un matrimonio imminente. Adesso c'è questo film del quale Dagospia fornisce alcuni scatti.

Maria Elena Boschi, il fidanzato è Giulio Berruti: dal flirt con Jennifer Lawrence ad Anna Safroncik

Giulio Berruti, per la cronaca, non sarà l’unico italiano impegnato nella pellicola visto che al suo fianco vi saranno anche Andrea Preti e Luca Molinari, "tutti che si sono mostrati quasi come mamma li ha fatti", riferisce un altro sito specializzato come ilsussidiario.net . Eloquente.

Covid, Berruti si vaccina ed è polemica social. Ma il fidanzato della Boschi soffre di fibromialgia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.