Via delle Storie, stasera in tv lunedì 16 maggio su Rai 1. Le anticipazioni

Stasera in tv, lunedì 16 maggio, in seconda serata su Rai 1, appuntamento con Via delle Storie. Giorgia Cardinaletti conduce il telespettatore nelle realtà ai margini, sospese nel tempo. Spesso a pochi passi dalle grandi città e delle metropoli esistono comunità autogestite, a volte abbandonate tra degrado e spazzatura. Zone franche in cui lo Stato non entra, non riesce a entrare. Via delle storie stasera racconta proprio queste complesse realtà. Un viaggio inedito tra Puglia, Calabria e Lazio attraverso le testimonianze di chi qui vive tutti i giorni, invisibili in apparenza rassegnati ma che non smettono di cercare riscatto e dignità. E ci sarà anche l’attore Mirko Frezza, dal passato difficile, ma che ha deciso di cambiare vita e oggi è diventato esempio di una rinascita possibile. Una puntata che aiuta a comprendere e innesca riflessioni spesso lontane dal cittadino comune. Inizio a partire alle ore 23.30.

