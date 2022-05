Sabrina Ferilli, "da adolescente mi sentivo come il brutto anatroccolo". Chi è il marito

16 maggio 2022 a

Sabrina Ferilli ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. L'attrice romana è tornata nelle sale cinematografiche - dallo scorso 21 aprile - con una nuova pellicola, intitolata Il sesso degli angeli. Girata anche a Firenze, racconta le vicende di un parroco (Leonardo Pieraccioni) alle prese con le stravaganze del mondo moderno, un mondo in continuo cambiamento, con il quale il religioso deve fare i conti per continuare ad assolvere il suo compito pastorale. Sabrina recita la parte di Lena, una maitresse che gestisce un bordello di Lugano.

Ferilli, classe, 1964, nell’arco della sua carriera ha collezionato Nastri D’argento, Ciak d’oro e - poche settimane fa - anche uno speciale David di Donatello. Ha recitato nel film di Paolo Sorrentino La Grande Bellezza, che si è guadagnato il premio Oscar. In una intervista di qualche tempo fa, ha raccontato il suo cambiamento dopo i 50 anni: "Sono un po’ più caz*ara di prima. L’età mi ha alleggerito dal senso di responsabilità. Ora che il mio percorso l’ho fatto e non devo dimostrare più niente, mi concedo il divertimento, senza il terrore di scivolare", ha raccontato. Quando era adolescente ha raccontato di trovarsi a disagio per il suo fisico prorompente e non si sentiva bella: “Mi vergognavo del mio fisico. Crescendo il brutto anatroccolo si è trasformato. A questo proposito voglio lanciare un messaggio di speranza alle ragazzine non troppo belle: abbiate fiducia nei cambiamenti dell’adolescenza”, ha raccontato a Panorama qualche tempo fa. E' una tifosa sfegata della Roma, famoso è stato il suo spogliarello dopo che i giallorossi vinsero il loro terzo scudetto nel 2001.

Nella vita privata, nel 2003 l’attrice ha sposato Andrea Perone, ma il matrimonio è naufragato dopo soli 2 anni a causa di un tradimento di lui. Successivamente la Ferilli ha ritrovato l'amore con il manager Flavio Cattaneo. Nel 2011 la coppia si è sposata in gran segreto a Parigi. L’attrice non ha avuto figli, e in un’intervista di qualche tempo fa a La Stampa ha rivelato: “Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia", ha rivelato.

