Ilona Staller, "notte di sesso": messaggio con foto a Putin contro la guerra ed è polemica

Si offre Cicciolina. Direttamente a Putin. Lo fa con un messaggio sui social che scatena polemiche, perché lei, Ilona Staller, ex attrice hard reduce dall'esperienza dell'Isola dei Famosi, lo dice in maniera diretta attraverso un post sul proprio profilo Instagram: "Il mio messaggio di pace contro la guerra è per il presidente russo Putin: mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina e per il popolo russo!"

Cicciolina: "Negli scacchi trovo quello che non c'è nel sesso: una strategia".

Questo è quanto compare sotto un suo selfie e non sono mancati certo i commenti, favorevoli e in disaccordo, verso l'annuncio (senza dubbio bizzarro) dell'ex naufraga. Eccone alcuni molto eloquenti. "ma sei seria?? Ma chi mai ti vorrebbe?? Putin di sicuro no", dice uno in maniera piuttosto sferzante. E ancora un altro si complimenta con lei: "Ci vorrebbe tante ilonastaller come che te, da un pezzo che era finita sta azz de guerra". C'è chi la esalta ("Una grande donna mitica", scrive un utente sotto il post) e chi la denigra. Ilona Staller di certo continua a far parlare di sè. Basta anche solo un post social, ma che spacca come questo che vi proponiamo qui sotto.

Ecco il post con foto di Ilona Staller con i commenti

