Marcell Jacobs, chi è la fidanzata: due figli con Nicole Daza, il terzo con la ex moglie. Carriera e vita privata del campione olimpico di Tokyo 2020

15 maggio 2022 a

a

a

Marcell Jacobs, campione olimpico a Tokyo 2020, sarà ospite della puntata di questa sera, domenica 15 maggio, di Che tempo che fa su Rai 3. L'atleta presenterà il suo libro, Flash – la mia storia, nelle librerie dal 17 maggio.

Che tempo che fa, Ligabue e Jacobs presentano i loro libri

Due volte Medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, primo italiano nella storia ad aver vinto un oro olimpico nei 100 metri piani e a essere mai arrivato in finale per questa specialità, Marcell Jacobs è nato a El Paso, negli Stati Uniti, nel 1994. In carriera detiene il record europeo dei 100 metri, grazie ai 9"80 corsi in finale alle Olimpiadi 2022 e il record europeo dei 60 metri piani, grazie ai 6"41 con cui ha vinto i Mondiali indoor di Belgrado 2022. Lato vita privata, è fidanzato da tre anni con Nicole Daza. L'amore è sbocciato nel 2018, e i due sono diventati genitori di due figli, Anthony e Megan, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2020. L'atleta ha anche un altro figlio, Jeremy, nato quando lui aveva solamente 19 anni da una relazione precedente.

L'Ucraina vince l'Eurovision, trionfano i Kalush Orchestra

Per quanto riguarda la sua carriera, da ragazzo Jacobs ha praticato prima il basket, seguendo le orme paterne, e il calcio, poi a 10 anni si è lasciato tentare dallo sprint e ha cominciato a frequentare la pista di Desenzano del Garda con il tecnico Gianni Lombardi, storico organizzatore del meeting Multistars. Dall’autunno 2018 si è trasferito a Roma ed è arrivata la svolta della carriera.

Luciano Ligabue: "Ho rischiato di morire due volte"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.