Non è l'Arena, gli ospiti e le anticipazioni della puntata stasera in tv domenica 15 maggio su La7

15 maggio 2022 a

Classico appuntamento della domenica sera di La7, torna anche oggi 15 maggio Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti. Ovviamente ancora una volta al centro del programma ci sarà la guerra che si sta consumando in Ucraina. Svezia e Finlandia sembrano intenzionate ad aderire alla Nato, una scelta che il segretario generale dell'Alleanza definisce "storica". Kuleba, ministro degli Esteri ucraino, vuole vedere Putin sul banco degli imputati, mentre Di Maio, dal canto suo, oltre a condannare l'invasione russa preferisce non chiudere definitivamente i canali con Mosca.

La puntata di stasera partirà quindi dal racconto delle settimane di conflitto con i collegamenti in diretta degli inviati e gli aggiornamenti in tempo reale. Per provare a capire come raccontare il conflitto in Ucraina - con la comunicazione che ha un ruolo cruciale e le tv russe che si schierano a favore della guerra - e per rispondere alla domanda su quali voci portare in tv, Giletti ospiterà Giovanni Minoli.

E ancora, Giletti approfondirà il ruolo della donna nell’attuale conflitto bellico, parlando anche delle Femen, un movimento femminista di protesta ucraino fondato a Kiev nel 2008 e famoso in tutto il mondo anche per l’abitudine di manifestare mostrando i seni contro il sessismo e altre discriminazioni sociali. Prevista una intervista esclusiva di Cristina Mastrandrea a Sasha Shevchenko, una delle fondatrici del movimento.

