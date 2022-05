Stasera in tv domenica 15 maggio, su Rai 1 un docufilm su Sanremo. Le anticipazioni

15 maggio 2022 a

a

a

Il Festival di Sanremo, negli ultimi anni, è diventato negli ultimi anni sempre più seguito dal pubblico, in particolar modo dai giovani. Ecco perché il documentario che andrà in onda stasera, domenica 15 maggio, su Rai 1 in prima serata desta curiosità. Il docufilm “multifocale” racconta la kermesse da una moltitudine di punti di vista, anche inediti. Domenica 15 maggio alle 21.50 su Rai 1, si andrà a curiosare dietro le quinte dello spettacolo, svelandone peripezie e colpi di scena, ma veste i panni dei suoi protagonisti (cantanti, orchestrali, artigiani, tecnici, pubblico in sala...) partecipando alle loro più segrete emozioni. Raccontando le storie di chi vive l'evento dal proprio punto di vista, un montaggio alternato e simultaneo svela i retroscena in un docushow che ripercorre le tappe principali e permette, inoltre, di riascoltare le sue più belle canzoni. Attraverso il lungo viaggio di un piccolo drone che entra nelle case, si scrutano i telespettatori seduti sui propri divani durante la diretta TV e, mediante questo espediente narrativo, si rivelano nuove angolazioni e spunti emozionali sul rapporto tra gli italiani e il Festival più seguito d'Italia.

Che tempo che fa, Ligabue e Jacobs presentano i loro libri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.